Jovem troca curso de administração por OnlyFans: "Aposentadoria antecipada"

Babi Paloma, 24 anos: "A escolha foi motivada pela minha busca por uma aposentadoria mais rápida" - (crédito: Divulgação | CO - Assessoria)

A influencer Babi Paloma, 24 anos, abandonou o curso de Administração para se dedicar ao OnlyFans — plataforma de conteúdo adulto — que tem feito sucesso entre os famosos e anônimos, por ser uma fonte lucrativa. Segundo Babi, a decisão de deixar a universidade ocorreu porque ela queria uma "aposentadoria antecipada". A jovem diz faturar cerca de R$ 30 mil por mês na plataforma.

"Eu já conhecia o site e me interessava muito por ele. Sempre acompanhei outras modelos e gostava bastante. Posso dizer que a escolha foi motivada pela minha busca por uma aposentadoria mais rápida. Trabalhar triplicadamente (na área de administração) seria necessário para alcançar o mesmo objetivo. Acredito que as pessoas assinam meu conteúdo porque apreciam meu corpo, minha personalidade e a frequência com que eu posto lá", afirma Babi.

Embora avalie que a decisão de focar no OnlyFans foi acertada, a jovem lembra que já passou por situações inusitadas na plataforma, como por exemplo quando um professor do ensino primário assinou o conteúdo dela e mandou mensagens "elogiando a nova faceta". Entretanto, Babi afirma que esses episódios não a fazem repensar o futuro no site de conteúdo adulto e que pretende continuar para "alcançar os objetivos financeiros e construir uma vida mais confortável".

Criada em 2016, a plataforma OnlyFans rapidamente ganhou popularidade e ficou conhecida mundialmente— especialmente no auge da pandemia, em 2020. A rede funciona como um clube de assinatura e é conhecida pela propagação de conteúdo adulto. Em 2021, durante um balanço financeiro, a OnlyFans anunciou publicamente uma receita de quase US$ 1 bilhão (exatos US$ 932 milhões).

O Correio entrou em contato com a plataforma para buscar mais detalhes sobre o caso e aguarda resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

