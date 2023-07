Margot Robbie revela que não era fã de Barbie: "Não tinha nenhuma"

Od Observatório dos Famosos

Margot Robbie, a Barbie, revela algo sobre sua inf?ncia e choca - (crédito: Reprodução/Instagram)

Margot Robbie é o nome do momento por causa do filme Barbie, em que é a protagonista. Com o sucesso do longa, a atriz revelou em entrevista sobre o seu passado com a boneca mais famosa do mundo e surpreendeu.

Diferente do que muitos imaginam, Margot não era fã da Barbie na infância e não tinha a boneca em casa. A diversão da atriz principal era brincar ao ar livre, como, na lama.

"Pessoalmente, eu não tinha nenhuma. Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança", confessou à People.

A atriz citou as brincadeiras que gostava e definiu a Barbie como esquisita: "Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas eram tão esquisitas, porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas".

