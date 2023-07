Homem é preso após esfaqueamento no Cruzeiro Novo nesta terça

CB Correio Braziliense

Homem é preso após esfaqueamento no Cruzeiro Novo - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, às 21h desta terça-feira (18/7), durante patrulhamento realizado pelo Grupo Tático Operacional (GTOP) no Cruzeiro e Sudoeste. A abordagem ocorreu na SRES quadra 02, próximo ao quiosque amarelinho.

Os agentes verificaram imagens feitas por populares e conseguiram encontrar o suspeito a cerca de 500 metros do ocorrido. Com ele estava a faca do crime ainda suja de sangue. Foi dada a voz de prisão e o homem foi levado à 5ª Delegacia, da Asa Norte, onde foi indiciado e preso.

A vítima do esfaqueamento era regressa do sistema penitenciário e utilizava tornozeleira eletrônica. Ela foi encaminhada ao Hospital de Base (HBB) com uma perfuração no pulmão, porém com quadro estável conforme relatório médico.



