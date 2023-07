Fanfarra celebra obra de Hélio OIticica em abertura de exposição no CCBB

NM Nahima Maciel

Nininha veste parangolé de Hélio Oiticica - (crédito: ANDREAS-VALENTIN)

O Centro CUltural Banco do Brasil (CCBB) recebe, a partir deste sábado (22/7), a exposição Hélio Oiticica — Delirium Ambulatorium, que reúne mais de 80 obras de um dos maiores nomes da arte brasileira e um dos criadores do movimento neoconcreto. Para celebrar a abertura da exposição, haverá uma festa a partir das 15h, intitulada Festival Delirium Ambulatorium.

A programação começa com cortejo da Fanfarra Tropicaos, seguido de apresentação da Estação Primeira de Mangueira, às 16h. Bateria, mestre-sala, porta-bandeira e ritmistas trazem a Brasília um pouco do espírito que inspirou Hélio Oiticica na criação dos Parangolés. A partir das 17h30, os DJs Odara Kadieji, Tamara Maravilha e UMiranda tomam a frente da festa.

Enquanto a exposição estiver em cartaz, o CCBB oferece também oficinas de Parangolés, abertas e gratuitas, e uma Fábrica de relevos espaciais, na qual crianças e adultos aprenderão a construir móbiles e estruturas tridimensionais.

Serviço

Hélio Oiticica — Delirium Ambulatorium

Abertura amanhã. Visitação até 15 de outubro, das 9h às 21h, nas Galerias 1, 2, e 3 do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB - SCES Trecho 02 Lote 22). Ingressos no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília. Entrada gratuita