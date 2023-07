Mari Bridi diz que achavam um absurdo ela ser casada com galã da Globo

Od Observatório dos Famosos

Mari Bridi diz que achavam um absurdo ela ser casada com gal? da Globo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mari Bridi foi casada por muitos anos com Rafael Cardoso, considerado galã da TV Globo. Após o nascimento dos filhos, engordou e sofria muito preconceito por parte dos internautas, que afirmavam que não entendia o motivo do galã ser casado com ela.

"Eu sou baixinha e quando tive a Aurora, minha primeira filha, meu corpo mudou completamente. Ela nasceu com 4 quilos. E, na época eu era casada, as pessoas questionavam ‘como você é casada com um galã de novela e está assim?’. Eu estava no puerpério e ouvia coisas assim", lamentou, em um podcast.

Solteira desde o término com o ator, Mari Bridi afirmou que ser uma mulher independente está assustando os homens.

"Com certeza mulheres independentes assustam os homens. Assusta muito. Tanto que a gente está cansada de ver na internet mulheres que defendem o machismo, dando aulas de como você tem que ser submissa ao marido, a quem está contigo", disse ainda.

