Depois de 24 anos, Ana Maria Braga volta à Record após liberação da Globo

Em comemoração aos 70 anos da Record TV, a apresentadora Ana Maria Braga irá participar da gravação em homenagem em uma série especial do Domingo Espetacular. A veterana que fez sucesso na Record nos anos 1990 conseguiu o aval da Globo para a gravação.

Ana Maria grava o especial na terça-feira (25) em Barra Funda, em São Paulo, para falar sobre o período e dará um depoimento sobre sua passagem pela emissora entre 1993 e 1999, quando esteve no comando do Note e anote.

Inicialmente, a Globo não tinha liberado a apresentadora, mas voltou atrás e permitiu que a Ana Maria fosse homenageada no Domingo Espetacular.

O Note e anote chegou a ser considerado o programa com o maior número de anunciantes na televisão em 1996. Em 1999, Ana Maria foi contratada pela Globo, ficando no comando do Mais você.

Além dela, Eliana, Carlos Alberto de Nóbrega, Ratinho, Raul Gil, Mara Maravilha, Ana Hickamnn e Ticiane Pinheiro todos com programas no SBT, também participam do especial.

