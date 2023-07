Maroon 5 e Jota Quest se apresentam na Arena MRV em setembro

YR Yasmin Rajab

Maroon 5 e Jota Quest se apresentar?o no dia 9 de setembro na Arena MRV - (crédito: Reprodu??o/@maroon5/@jotaquest)

A Arena MRV, estádio de futebol que pertence ao Clube Atlético Mineiro, anunciou nesta quarta-feira (19/7) que as bandas Maroon 5 e Jota Quest se apresentarão no local no dia 9 de setembro.

A pré-venda dos ingressos será nesta quinta-feira (20/7), a partir das 11h, para clientes do banco Inter, sócios GNV e Arena MRV. Já as vendas destinadas ao público geral serão abertas no dia 22 de julho, às 13h.

O público poderá comprar o ingresso por meio do site da Ticket Master. A abertura dos portões no dia dos shows ocorre às 15h. O estádio do Galo fica localizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Além do show solo, Maroon 5 se apresentará no dia 7 de setembro no palco Skyline do The Town, festival que será realizado em São Paulo.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.