Drake ganha camisa autografada de Vini Jr.: ‘Para o número um’ - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O jogador de futebol brasileiro Vini Jr. compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19/7), um encontro especial com o rapper Drake.

Na imagem publicada em seu perfil oficial no Instagram, o atleta aparece entregando uma camisa do seu time, Real Madri, com uma dedicatória para o artista.

"Para o número um. Tudo de melhor", escreveu Vini na mensagem rabiscada na camisa. Na legenda do post ele escreveu apenas: "Number 1".

Recentemente, Vini Jr. acabou desbancando Neymar, e se tornou o jogador de futebol brasileiro mais valioso jogando em um time da Europa.

