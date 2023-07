Caso Dom e Bruno: Justiça retoma depoimentos nesta quinta

VC Victor Correia

Indígena faz vigília em frente à sede da Funai cobrando respostas sobre o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari - (crédito: Carlos Vieira/CB)

A Justiça Federal retoma nesta quinta-feira (20/7) o julgamento dos réus pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Hoje, serão ouvidas cinco testemunhas. A primeira audiência do caso ocorreu na segunda (17). Na quinta que vem (27), serão ouvidos os réus.

Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, Oseney da Costa de Oliveira, “Dos Santos”, e Jefferson da Silva Lima, “Pelado da Dinha”, podem ser levados a júri popular após depoimento caso não haja novas diligências. No início da semana, foi ouvido Rubén Dario da Silva Villar, o “Colômbia”, apontado pela Polícia Federal como mandante do crime.

Audiências adiadas

Bruno e Dom foram assassinados no Vale do Javari, na região amazônia, em junho do ano passado. O julgamento ocorre no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), e as audiências estão sendo realizadas no Fórum da Justiça Federam de Tabatinga, Amazonas. Desde maio, houve sucessivos adiamentos das audiências.

A dupla desapareceu em 5 de junho, ao navegar por um rio da região. O desaparecimento foi notado após o barco não chegar a Atalaia do Norte. A União dos Povos do Vale do Javari (Univaja) acionou as autoridades e iniciou as buscas por Bruno e Dom. Eles foram mortos a tiros.

