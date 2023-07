Keanu Reeves volta a turnê com Dogstar e anuncia novo álbum após 23 anos

AE Agência Estado

Keanu Reeves está voltando a investir na carreira musical. A banda do ator, Dogstar, anunciou que sairá em turnê e lançará o primeiro álbum em 23 anos.

O grupo é composto pelo vocalista Bret Domrose, o baterista Rob Mailhouse, e por Reeves, que atua como baixista. "Nós estamos de volta", celebraram em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira (19/7).

O novo disco do trio se chamará Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees e chega às plataformas digitais e lojas físicas no dia 6 de outubro.

A primeira música do projeto, Everything Turns Around, já está disponível e conta com um videoclipe.

A turnê do Dogstar começa no dia 11 de agosto em Hermosa Beach, na Califónia, e termina em 20 de dezembro em Nashville, no Tennessee. Até o momento, só foram anunciadas datas nos Estados Unidos.

Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees é o terceiro disco da banda. Em 1996, o trio lançou Our Little Visionary, seu álbum de estreia, que foi seguido por Happy Ending, de 2000.

O grupo se reuniu pela primeira vez no palco em mais de 20 anos no festival Napa Valleys BottleRock, em Napa, Califórnia, no final de maio. Já na última terça (18/7), eles se apresentaram em Los Angeles.