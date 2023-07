Primavera Sound anuncia line-up; The Cure e The Killers são headliners

*L *Maria Luiza Castro

Banda The Killers - (crédito: Divulgação/ Instagram )

O Primavera Sound anunciou, nesta quinta-feira (20/7), a line-up da segunda edição do festival no Brasil, que ocorre nos dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao lado do previamente anunciado The Cure, a banda The Killers completa a lacuna de headliners do evento. Os ingressos podem ser adquiridos a partir R$ 590 (meia-entrada).

Reflect what you are Com vocês, o line-up do #PrimaveraSoundSaoPaulo! Nos vemos dias 02 e 03 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Garanta o seu ingresso Passaporte pelo site da Tickets For Fun (com taxa) ou na bilheteria do Teatro Renault (sem taxa). pic.twitter.com/hgB1BpyUb7 — Primavera Sound São Paulo (@PsSaopaulo) July 20, 2023

As atrações deste ano estão diferentes em relação a de outros países, como Barcelona. No Brasil, a banda Blur, o grupo Conociendo Rusia, e o rapper Dillom não estarão presentes nesta edição do festival. Em contrapartida, os artistas Grimes, Soccer Mommy e a banda Bad Religion tocarão no evento. Em comparação ao ano passado, o Primavera Sound apostou mais em artistas nacionais, como Marisa Monte, Mc Bin Laden, Marina Sena, Getúlio Abelha e a banda Cansei de Ser Sexy.

Decepção dos internautas

Nas redes sociais, os fãs do festival se mostraram decepcionados com a programação deste ano. Muitos chegaram a dizer que a edição de 2022 será insuperável, porque contou com a banda Arctic Monkeys e o artista Travis Scott. Os internautas chegaram até a fazer memes, como “Descanse em Paz, Primavera Sound”, e “Primavera Sound, se você fosse um festival bom, qual você seria?”.