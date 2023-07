Od Observatório dos Famosos

Eslovênia impressiona ao exibir antes e depois de Lipo HD - (crédito: Reprodução/Instagram/ Eslovênia)

Eslovênia passou por uma cirurgia de lipoaspiração em alta definição, a famosa Lipo HD e o resultado já é perceptível. A clínica escolhida pela famosa mostrou o antes e depois e impressionou.

A influenciadora tirou gordura da barriga e deu uma empinada no bumbum, ficando bem cinturada e com corpinho de boneca. Os internautas comentaram sobre a diferença de Eslovênia.

"Uma das melhores que eu já vi! Super "natural" sem exageros. maravilhosa!"; "O resultado dela é um dos mais lindos e naturais que já vi"; "Que perfeição, a melhor lad que já vi", foram alguns dos comentários.

Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, Eslô falou sobre os procedimentos estéticos: "Sou aquela pessoa que é a favor de fazer aquilo que eu me sinto bem. Mas com responsabilidade."

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.