McFly e Fresno lançam parceria 'Broken By You' nesta sexta (21/7)

A espera acabou! O single Broken By You, uma parceria entre os ingleses da McFly e os brasileiros da Fresno, chega nessa sexta-feira (21/7) a todas as plataformas digitais. A música fará parte de uma nova versão deluxe do álbum Power to play, pensada especialmente para o público brasileiro.

Uma composição do vocalista e guitarrista Danny Jones, Broken By You é resultado do período em que o McFly esteve afastado dos palcos e traz elementos do punk rock.

"Compus essa música enquanto a banda estava em hiato, e percebi o quanto sou obcecado pelo McFly. Essa é a história de um homem aceitando que está tudo bem se sentir vulnerável e mais pessoas deveriam se permitir esse sentimento", contou o músico.

Ansiosos pelo lançamento, a banda McFly publicou um stories no Instagram nesta quinta-feira (20/7), pedindo para os fãs marcaram eles em memes relacionados ao single.

"Queremos ver as melhores artes e memes de McFly x Fresno antes da nossa música juntos ser lançada nesta sexta-feira. Não esquece de marcar a gente, vamos compartilhar as melhores", escreveram.

