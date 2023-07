Maíra Cardi sobre relação com Primo Rico: "Boy de raça come ração em casa"

Od Observatório dos Famosos

Maíra Cardi está tentando ter uma relação bem diferente da anterior, com Thiago Nigro, o Primo Rico. Em uma conversa com seus seguidores, a influenciadora falou sobre ciúmes e surpreendeu com a declaração.

"Boy de raça come ração em casa"

"Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres que vivem bem soltinhas e comem o que querem, afinal o que é seu volta", disse, na nova rede social do Instagram.

Após terminar um relacionamento com traições com Arthur Aguiar, Maíra Cardi mudou o pensamento em relação ao ciúmes e hoje, acredita que esse sentimento precisa fazer parte do namoro.

"Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado. Logo descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca", finalizou.

