Dino: Lula anuncia amanhã medidas voltadas para a segurança pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para reagir ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20/7), e divulgou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará amanhã medidas voltadas para a área de segurança.



O levantamento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou um disparo em diversas formas de violência pelo país. Os registros de estupros em 2022, por exemplo, teve a maior marca desde 2011, quando a pesquisa começou a ser feita, com mais de 74 mil estupros.

Crimes de racismo e homofobia também viram um aumento de 2021 para 2022. Registros de racismo foram de 1.464 casos em 2021, para 2.458 no último ano. A taxa nacional em 2022 ficou em 1,66 casos a cada 100 mil habitantes, uma alta de 67% em relação ao ano anterior.

Segundo o ministro, será lançado um plano específico para a Amazônia, “onde a violência cresce”; “forte articulação com estados e municípios e mais operações integradas; controle do armamentismo irresponsável; medidas específicas em proteção às mulheres e contra o racismo; políticas focadas nos 163 municípios mais violentos; maior atuação da Polícia Federal e coordenação federativa no combate aos crimes cibernéticos (que abrangem estelionatos, abusos contra crianças e adolescentes etc)”.

“E estamos elaborando com a Anatel e operadoras medidas de desestímulo a roubos e furtos de celulares”, completou.

