EF Eduardo Fernandes

Caverinha se tornou o artista mais jovem a chegar no Top do Spotify Brasil - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Kauê de Queiroz Benevides Menezes, 15 anos, é uma estrela musical a nível nacional. Mais conhecido como MC Caverinha, figura entre os promissores do gênero desde que era ainda uma criança. Em 2023, após o sucesso do feat. entre irmãos com KayBlack, em Cartão black, alcançou o top 1 do Spotify, tornando-se o artista mais jovem a conquistar tal feito. Tamanho sucesso alavancou ainda mais a carreira do cantor, que lança, hoje, uma música com Anitta, Papatinho, Kevin o Chris e o DJ Steve Aoki. E em breve viaja rumo a uma turnê internacional.

Príncipe do trap, jovem em ascensão. MC Caverinha deu seus primeiros passos na caminhada artística logo aos 11 anos. De início, relembra que era dançarino nos shows do irmão mais velho KayBlack. Até que depois de uma apresentação, percebeu que levava mais jeito para cantar. “Cheguei no Kay e falei que ele não tinha mais dançarino. Agora eu sou cantor. Ele entendeu e parou a carreira dele para focar na minha, me ajudando bastante a escrever as músicas”, conta.

Na época, o trapper paulista ficou bastante conhecido pelas prévias de suas faixas, que viralizaram exponencialmente nas redes sociais. Só não pisa no meu Boot e Favelado também pode — esta última em parceria com Dfideliz — deram os merecidos holofotes ao garoto que começava a aparecer na cena do rap nacional. Tanto sucesso sendo apenas uma criança. Tudo isso possibilitou ao artista uma nova vida para a família que, para ele, será sempre a sua prioridade.

Cartão black

Uma parceria leve e um amor incondicional. Caverinha e KayBlack são, hoje, uma realidade no Rap brasileiro. No entanto, a jornada de ambos se misturam, já que passaram pelas mesmas dificuldades. Para que o caçula ganhasse a visibilidade que buscava, o mais velho resolveu dar uma pausa na carreira e focar em ser um suporte. Depois, Caverinha decidiu dar um stop na caminhada artística, mas sem deixar de trabalhar, como ele mesmo menciona.

“Muitas pessoas falaram pra eu não fazer isso. Djonga veio falar comigo, outros artistas também. O Kay estava um pouco desanimado, mas aí ele veio conversar comigo e logo voltamos com tudo. Temos uma relação muito boa, seja como irmãos ou artistas. Dentro de casa ou fora”, ressalta. Em tom descontraído, brinca que no estúdio a boa convivência fica um pouco de lado, já que KayBlack costuma ser bem exigente. “Ele é aquele que sempre fala: vai e faz de novo”.

A união entre os dois, claro, resultou num enorme hit. Cartão black, lançado neste ano, possui mais de 68 milhões de plays no Spotify. O clipe, no YouTube, conta com 47 milhões de visualizações. Esperado pelo público desde que teve uma parte vazada nas redes sociais em 2021, o single era uma pedida insistente dos fãs. “Todo mundo sabia que ia ser um sucesso. Eu já não aguentava mais o pessoal pedindo, na escola, em todo lugar. Aí falei, vou ter que lançar”, relembra o músico.

Caverinha recorda que a faixa, na verdade, era um set com outros cantores. Mas, depois de uma certa demora, resolveu gravar com o irmão e o resto, bom, virou história. E de fato, uma história daquelas, já que o trapper se tornou o artista mais jovem a conquistar o top 1 da plataforma e conta com quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em breve, revela que Cartão black deve ganhar um remix, com os mesmos artistas que estavam envolvidos no projeto desde o início.

Turnê internacional e álbum

Tão jovem, mas com um presente e um futuro promissor. Para se manter no topo, Caverinha acredita que manter a essência que o fez chegar tão longe é ingrediente essencial para a jornada na música. “Ter os pés no chão, pra mim, é uma coisa importante. Nunca deixar a fama subir pra cabeça. Eu vim do pouco, não posso me iludir com o muito. Martelo isso na cabeça todos os dias”, afirma.

Essa crença, cita ele, parte da família, que é um suporte fundamental. Muito unida diariamente, os pais e irmãos, inclusive, protagonizaram o clipe de Cartão black, algo que era desejado por parte dos artistas. Graças a esse amor, Caverinha retornou aos shows após o sucesso da faixa empolgado e contente. Ele destaca que o público tem inflado as apresentações e espera que essa euforia permaneça.

E para que isso continue, promete uma mixtape com 8 faixas, ainda neste ano. Entre as parcerias, uma faixa com os dois irmãos, KayBlack e KayBege, outro jovem talentoso da família. Além destes, Ryan Sp e Jovem Dex marcarão presença. “Vamos parar tudo, tá muito lindo. Estamos finalizando”, completa. Além dos projetos futuros, shows internacionais de outubro a novembro, nos Estados Unidos, aguardam pela humildade, carisma e voz marcante de Caverinha.