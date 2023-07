Galo é flagrado relaxando em tanque de lavar roupa; confira

CB Correio Braziliense

"já vi galo acordando o povo, agora, o povo acordando o galo…", escreveu Erlerson Pablo - (crédito: Reprodução redes sociais)

Viralizou nas redes sociais, o vídeo de um galo deitado, de papo pra cima, relaxando numa pia de lavar roupa, "Já vi galo acordando o povo, agora, o povo acordando o galo…", escreveu Erlerson Pablo, na postagem do vídeo.

Ao portal G1, Erlerson, dono do Galynaldo, o animal foi criado, desde quando era um pintinho, com uma pata, a Quaquaquá. Por isso, aprendeu o comportamento de ficar na água com ela.

"A pata gosta de ficar num tanque de água, e ele ainda começou a entrar junto com ela. Hoje ele gosta muito de mergulhar a cabeça na água, como os patos fazem", contou Erlerson.

Mas, no momento do vídeo, na segunda-feira (17/7), Erlerson disse que sua esposa deixou a pia cheia e se afastou, quando voltou encontrou o Galynaldo dormindo na água.

Desde então o vídeo viralizou nas redes sociais, foi republicado por páginas de notícias e assistido até fora do Brasil. Só no tiktok, o vídeo de Galynaldo já conseguiu 7,3 milhões de visualizações.