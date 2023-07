Mezanino BRB sedia festa Totem de música eletrônica neste sábado

CB Correio Braziliense

DJ Antdot - (crédito: Divulgação )

Neste sábado (22/7), o Mezanino da Torre de TV recebe a festa Totem a partir das 22h30. O DJ Antdot, a produtora Mila Journée e o projeto NØT THAT assumem o evento. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 50.

O DJ Antdot vai apresentar hits como Take Me Away, Dawn e Let U Go. Ele é considerado o futuro da vertente Melodic House no cenário nacional. A artista Mila Journée é conhecida por fugir das tendências do mercado, e produzir faixas que transmitam sensações. O projeto NØT THAT é formado pela dupla Roger Lima e Suren Avunjian, que combina instrumentos e elementos de produção ao vivo para criar melodias e ritmos com inspirações de países como Brasil e Armênia.

O Mezanino BRB na torre de TV tem um restaurante de alta gastronomia e espaço de festas. Inaugurado em 2021, o lugar é apresentado pelo banco BRB e um dos atrativos é a vista panorâmica de Brasília. O espaço já recebeu também, na galeria de arte, exposições de grandes artistas nacionais e nomes emergentes da cultura nacional e brasiliense.

Serviço



Totem - Mezanino BRB



Sábado (22/7), a partir das 22h30, no Torre de TV de Brasília (andar R, Eixo Monumental). Ingressos: a partir de R$ 50, pela Bilheteria Digital. Proibida a entrada de menores de 18 anos.

