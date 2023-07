Festival de Cinema de Planaltina abre inscrições para Mostra Competitiva

CB Correio Braziliense

Festival de cinema de Planaltina - (crédito: Matheus Alves)

As inscrições para a segunda edição do festival de cinema de Planaltina estão abertas até dia 10 de agosto. Serão admitidos filmes independentes e inéditos, dos gêneros documentário, ficção, animação, experimental e infantil com duração de até 30 minutos. O festival vai selecionar 18 obras para a Mostra Competitiva, e até seis para compor as Mostras Paralelas. O tema deste ano é Sagrada Esperança, por isso, o festival busca reunir filmes que revelam as opressões e injustiças do Brasil, além de promover um debate sobre questões da atualidade

O festival visa democratizar o acesso à informação da população de Planaltina, além de sensibilizar o olhar e estimular o debate com temáticas que abordam corpos periféricos e as lutas de emancipação. Sagrada Esperança é um livro de poemas feito pelo primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Ele era referência nos ideais de liberdade, identidade, justiça social e resistência.

Os três curtas-metragens selecionados pelo júri receberão prêmios nos valores de R$ 2.300, R$ 1.500, e R$ 1.200 respectivamente. Os filmes premiados também recebem troféus em cerâmica feitos pela artista visual e ilustradora Barbara Quintino.

Serviço

2º Festival de Cinema de Planaltina

Inscrições até dia 10 de agosto no site http://www.cinemotriz.com.br/



