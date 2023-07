Conmebol define datas e horários das oitavas da Libertadores; confira

AR Arthur Ribeiro*

A final da Libertadores da América de 2023 será disputada no Maracanã, em 4 de novembro - (crédito: Divulgação/Conmebol)

O caminho rumo à Glória Eterna está definido. Após o sorteio das chaves, realizado no começo do mês, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira (21/7) a data e o horário dos confrontos das oitavas de final da competição. A fase conta com a participação de sete equipes brasileiras em busca de uma vaga na grande final, marcada para 4 de novembro, no Maracanã.

Confira a seguir os confrontos, datas, horários, locais e transmissão dos próximos jogos.

Argentino Juniors x Fluminense

Ida: 1º de agosto (terça-feira)

Horário: 19:00

Local: Estádio Diego Armando Maradona

Transmissão: Paramount+

Volta: 8 de agosto (terça-feira)

Horário: 19:00

Local: Maracanã

Transmissão: Paramount+

Bolívar x Athletico

Ida: 1º de agosto (terça-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Hernando Siles (Bolívia)

Transmissão: ESPN e Star+

Volta: 8 de agosto (terça-feira)

Horário: 21:00

Local: Ligga Arena da Baixada

Transmissão: ESPN e Star+

River Plate x Internacional

Ida: 1º de agosto (terça-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Más Monumental (Argentina)

Transmissão: ESPN e Star+

Volta: 8 de agosto (terça-feira)

Horário: 21:00

Local: Beira-Rio

Transmissão: ESPN e Star+

Nacional x Boca Juniors

Ida: 2 de agosto (quarta-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Gran Parque Central (Uruguai)

Transmissão: Paramount+

Volta: 9 de agosto (quarta-feira)

Horário: 21:00

Local: La Bombonera (Argentina)

Transmissão: Paramount+

Deportivo Pereira x Independiente Del Valle

Ida: 2 de agosto (quarta-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Hernán Ramírez Villegas (Colômbia)

Transmissão: ESPN e Star+

Volta: 9 de agosto (quarta-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Olímpico Atahualpa (Equador)

Transmissão: ESPN e Star+

Atlético Mineiro x Palmeiras

Ida: 2 de agosto (quarta-feira)

Horário: 21:30

Local: Mineirão

Transmissão: Paramount+ e Globo

Volta: 9 de agosto (quarta-feira)

Horário: 21:30

Local: Allianz Parque

Transmissão: Paramount+ e Globo

Atlético Nacional x Racing

Ida: 3 de agosto (quinta-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Atanasio Girardot (Colômbia)

Transmissão: Paramount+

Volta: 10 de agosto (quinta-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Presidente Perón (Argentina)

Transmissão: Paramount+

Flamengo x Olimpia

Ida: 3 de agosto (quinta-feira)

Horário: 21:00

Local: Maracanã

Transmissão: ESPN e Star+

Volta: 10 de agosto (quinta-feira)

Horário: 21:00

Local: Estádio Defensores del Chaco (Paraguai)

Transmissão: ESPN e Star+