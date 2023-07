Banda Bananas Caipiras lança novo single em show na Asa Norte

AR Arthur Ramos

Bananas Caipiras foi fundada em 2017 e se prepara para lançar seu primeiro álbum de estúdio - (crédito: Divulgação)

A banda de rock brasiliense Bananas Caipiras apresentará seu novo single em um show de lançamento neste sábado (22/7), na hamburgueria Zepelim, na 713 norte. A música faz parte do novo álbum do grupo intitulado Alternatréche, que evidencia a natureza humorística e irreverente, desde os títulos até as minúcias nos arranjos inspirados pelo rock de garagem brasileiro e em clássicos dos anos 60. O evento contará também com uma apresentação de abertura do trio experimental “Habacatus”, a partir das 20h.

Com o estilo próprio, intitulado “Alternatréche”, o grupo formado pelos músicos Luis Guilherme (baixo), Pedro Sampaio (guitarra), Guilherme Assunção (bateria) e João Gabriel (guitarra), mescla música e performances cômicas em sua trajetória de shows pela capital. A identidade traz influências de bandas renomadas como os Beatles, Pavement, Ween e Irmão Victor. “É um rock que não se leva a sério e nem se limita nisso. A gente se preocupa mais com a composição do que com as roupagens dela na maioria das vezes, então essa atmosfera singer/songwriter também faz parte. Eu particularmente uso o termo “Alternatréche” como a soma de alternativo e trash para descrever nosso som”, conta o guitarrista Pedro Sampaio.

O guitarrista e compositor João Gabriel disse que a apresentação irá marcar a síntese dos mais de 5 anos de história do grupo no Distrito Federal. “Acho que temos coletado várias referências heterogêneas, e o todo desse processo, assim como a identidade específica que ele criou, vão transparecer bastante no álbum. Principalmente esse caráter irreverente, que vem menos de uma tentativa de ser engraçado e subverter expectativas, e bem mais de um processo onde a gente ativamente não se leva a sério, visando composições para quebrar nossa própria seriedade”, revela.

Serviço

Show de lançamento de Bananas Caipiras com abertura de Habacatus, 22 de julho de 2023, Zepelim Hamburgueria Artesanal, 713 norte, às 20h. Ingressos custam R$10,00 no sympla (https://shorturl.at/mvQ57) e R$20,00 (na bilheteria). Link de pré-save da música "A Maionese"