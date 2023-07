Capital Moto Week começa hoje com inúmeras atrações para o público

Ad Arthur de Souza

Coloque o capacete, vista o colete, calce a luva e ajuste o retrovisor! Começa hoje a 20ª edição do maior festival de motos e rock da América Latina, o Capital Moto Week. Até 29 de julho, a expectativa dos organizadores do evento é que mais de 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes, de todo o mundo, passem pela área ocupada no Parque de Exposições da Granja do Torto. A abertura oficial dos portões será a partir das 17h.

São 298 mil m² de um complexo que combina experiências imersivas de festivais internacionais, parque de diversões com roda-gigante, bungee-jump e uma tirolesa que cruza toda a arena de shows. A estrutura também inclui duas praças de alimentação, 37 operações de alimentação com restaurantes, além de espaços temáticos, como o Moto Kids, Moto Pets, feira BSB Mix, entre outras atrações.

Mais de 5 milhões de pessoas de 10 países — dos cinco continentes — passaram pelo Capital Moto Week desde a primeira edição, em 2004. Juliana Jacinto, uma das organizadoras, relembra os legados dos 20 anos do festival. "O Capital Moto Week literalmente ganhou asas e se transformou numa plataforma de transformação de cultura, de vidas e de histórias. Olhar para trás e ver o impacto de todo esse ecossistema que construímos é pura emoção", explica Juliana, que lidera as ações de legado social e sustentabilidade do CMW. Entre diversas iniciativas, em 2023, o CMW promoverá novamente o Lady Bikers, espaço voltado para o empreendedorismo feminino e shows de artistas da cidade.

Sustentabilidade

Outro movimento é o Caveiras do Bem, iniciativa do CMW em prol da sustentabilidade. Reconhecido pela Zero Waste International Alliance, o festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero e, todos os anos, zera as emissões de carbono. As dependências da arena são acessíveis e adaptadas para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência. Os shows principais contam com intérpretes em libras e espaço com piso elevado para uma melhor experiência.

Por meio da Academia de Produção Inteligente, o Capital Moto Week também oferecerá seis oficinas profissionalizantes à comunidade nas áreas de assistente de produção cultural, roadie e apoio na produção de palco, produção fotográfica e audiovisual para redes sociais, manutenção de computadores e de celular e designer gráfico. A iniciativa é voltada a maiores de 16 anos, as aulas presenciais serão de 15 a 29 de julho, na Granja do Torto e a inscrição é gratuita. Os participantes com 100% de presença receberão certificado.

Economia

O festival também desempenha papel crucial no cenário econômico. Para 2023, as estimativas são de movimentar R$ 60 milhões. O investimento para realizar o festival atinge R$ 17 milhões, estabelecendo um novo recorde, de acordo com a organização.

"Esse é o maior investimento já realizado em uma edição do Capital Moto Week", afirma Pedro Franco, outro organizador do evento. O valor representa um aumento de 200% em relação à edição de 2017. "Nos últimos anos, tivemos um crescimento muito significativo em infraestrutura, comunicação e artístico, que reflete na qualidade da nossa entrega", esclarece.

Como um festival voltado para motociclistas e entusiastas de rock, o CMW atrai visitantes de todo o Brasil. Historicamente, 40% do público é composto por turistas brasileiros e de países vizinhos. Durante os 10 dias do festival, a rede hoteleira de Brasília deve atingir até 98% de taxa de ocupação, de acordo com a organização do festival.

Ingressos

Assim como acontece em todas as edições do Capital Moto Week, motociclistas sem garupa e pilotando não pagam para entrar. Motos com garupa entram de graça, de segunda a sexta-feira, até às 18h. Aos sábados e domingos, o horário é até às 15h. PCD's tem acesso grátis, com direito a acompanhante, pessoas com 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada, crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de seu responsável. O ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.





