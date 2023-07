Od Observatório dos Famosos

Zé Felipe e Virgínia fazem tatuagem iguais e dividem resultado na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um dos casais mais queridos da web, Zé Felipe e Virgínia decidiram fazer uma tatuagem juntos para homenagear a família que criaram e exibiram o resultado na web.



O desenho escolhido é o mesmo que está estampado no jatinho particular que Virgínia deu para o marido, como uma logo da família. A mesma logo é utilizada como foto do perfil do casal nas redes sociais e agora, está eternizada na pele deles.

"Nossa família, amo muito", escreveu a influenciadora, ao mostrar a tatuagem. "Que lindos! Arrasaram demais. Essa tattoo é representação do melhor de Deus pra nós. Nossa família", disse um fã, sobre a tatuagem.

Virgínia e Zé Felipe estão juntos desde 2020 e têm duas filhas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de dez meses.

