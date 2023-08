Larissa Manoela explica decisão de abrir mão de R$ 18 milhões para os pais

CB Correio Braziliense

Atriz decidiu abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos de carreira, um patrimônio estimado em R$ 18 milhões, para poder, a partir de agora, cuidar do seu próprio dinheiro - (crédito: Reprodução/ Instagram/ larissamanoela )

Em entrevista ao Fantástico na noite deste domingo (13/8), a atriz de 22 anos não só confirmou que rompeu com Silvana Taques e Gilberto Elias, como abriu mão do patrimônio que acumulou de R$ 18 milhões.

"Eu só queria entender esse negócio, essa questão financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que recebia", conta ela, que ainda compartilhou um áudio da mãe dizendo que poderia chamá-la de mercenária, mas que ela não abriria mão de nenhum centavo.

"Insuportável para mim ouvir tantas mentiras, distorção das histórias. Esse momento é mais difícil da minha vida", desabafou a atriz.

Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe, em outubro de 2022, pouco depois do fim da novela Além da Ilusão, em que tinha sido protagonista. A atriz pede R$ 10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda o dinheiro para o pix do vendedor.

Segundo Larissa, os conflitos nada têm a ver com o noivo, o também ator André Luiz Frambach.“Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida”, comenta.

Larissa e os pais tiveram três empresas voltadas para gerir o dinheiro da atriz. Na primeira, Larissa tinha a menor porcentagem. Os pais tinham total controle. Ela ainda falou sobre as vendas de imóveis sem ela ser consultada.

A primeira, Dalari, foi aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos, em outubro de 2014, pra gerir a carreira da filha: todos os contratos, os pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Questionados, os pais disseram para a filha que todos tinham a mesma porcentagem na empresa, 33% para cada. Mas na verdade, não era bem assim - Larissa diz que descobriu que a porcentagem que ela tinha era de 2% da cota e, os pais, 98%.

A segunda empresa foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só à Larissa. Mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha.

A terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, mas a transação nunca chegou a ser concluída disse a atriz.

A atriz e os pais se reuniram com advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos.

Larissa conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. A atriz precisou que notificar os pais extrajucialmente. "A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha."

Para os Fantastico, a defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, afirmaram que Larissa Manoela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020 na qual constava clara e expressamente o percentual de 2% na primeira empresa.

O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito.