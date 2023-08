Inscrições abertas para curso gratuito de cinema do Lab Audiovisual

Correio Braziliense

Projeto Lab Audiovisual - (crédito: André Cavalheira/ Divulgação)

O Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) recebe o projeto Lab Audiovisual a partir de agosto. Idealizado pela Casa de Cultura Telar, Ministério da Cultura, C1 arte e entretenimento e o Espaço Cultural Renato Russo, a iniciativa oferece cinco oficinas gratuitas de formação técnica e capacitação em cinema. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo formulário.



Não recomendadas para menores de 14 anos, mas direcionadas a jovens e adultos, as oficinas ocorrem às terças e quintas-feiras, de 29 de agosto a 14 de novembro. Os 20 encontros estão distribuídos nos três turnos, das 9 às 13h. Haverá oficinas de direção de arte, com Rita Andrade, e oficina de sonorização audiovisual, com Luiz Mateus. Durante a tarde, das 14h às 18h, André Xará irá ministrar a oficina de direção de fotografia, enquanto Rafael Soul é responsável pela oficina de interpretação para câmera. À noite, das 18h às 22h, o professor Arthur Gonzaga guia a oficina de roteirização.

“Pretendemos fomentar um processo de democratização e de inclusão na dada área cultural. Para tanto, as oficinas propostas servirão como escada para estes aspirantes do ramo audiovisual, guiando por dentre as técnicas construtivas cinematográficas que são os pilares da sétima arte”, afirma uma das coordenadoras do projeto, Camila Palatucci, em nota.