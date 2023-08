Primeira edição do GeekVerse Festival ocorre de 6 a 8 de outubro

Correio Braziliense

Festival GeekVerse Brasília - (crédito: Rainer Faulstich)

Nos dias 6 a 8 de outubro, ocorre o maior festival de cultura geek do Centro-Oeste. A primeira edição do GeekVerse Festival será no Taguatinga Shopping e terá 15 espaços temáticos que celebram a cultura pop e geek. Estão confirmados para o evento a dupla do canal Maneirando, Neto Lyra e Guilherme Yuri, que conduzirão uma cobertura ao vivo.

Em nota de divulgação, o organizador Bruno Barra disse que os participantes terão a oportunidade de explorar ambientes com cenografias surpreendentes e fazer parte de campeonatos de e-sport. “Será uma explosão de atividades simultâneas, contemplando os fãs dos mais diversos interesses, gêneros, estilos e formas de se jogar. Podemos dizer que os principais produtores de conteúdo geek e gamer do país abraçaram a ideia e garantiram presença em nosso festival”, conta.

O Instagram do festival já está movimentado. Os youtubers que estarão presentes como Loui, os irmãos Willow e Watson, além da dubladora da série Game of Thrones, Helena Palomanes, fizeram vídeos para convidar o público para o evento. Nos comentários, os fãs se mostraram muitos animados para o festival e disseram que já estão com os ingressos garantidos.

Serviço



GeekVerse Festival

Estacionamento do Taguatinga Shopping. De 6 a 8 de outubro, a partir das 11h. Entrada a partir de R$ 49 pelo site do evento. Não recomendado para menores de 12 anos.