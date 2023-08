Observatório dos Famosos

Luísa Sonza é massacrada ao divulgar clipe de ‘Campo de Morango’: "ritual satânico" - (crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza)

Finalmente foi lançado ‘Campo de Morango’, nesta última terça-feira (15), que marca a nova fase da carreira de Luísa Sonza. Entretanto, o clipe não agradou os internautas e a cantora recebeu uma chuva de críticas.

Segundo os internautas, as imagens do clipe são pesadas e parecidas com rituais satânicos. Sobre a letra com conotação sexual, os haters também não deixaram passar batido. Luísa Sonza já se manifestou sobre as críticas.

"Ritual satânico"

"Parece ritual satânico isso sim, parando de seguir… Deus me livre"; "Time de quem sentiu uma energia ruim"; "Senti arrepios, senti bruxaria envolvida, senti uma sensação de quem passou por um estupro coletivo, macabro e demoníaco […]", são alguns dos comentários.

Ao rebater as críticas, Luísa Sonza cita machismo: "É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu queria dizer que eu não sou menos artista. Eu não sou menos artista. Pelo contrário, eu acho que sou mais. E sou muito corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha".

Comentários feitos no clipe (foto: Reprodução/Instagram)

