Sósia brasileiro notado por The Weeknd revela se trocou mensagens com o cantor e sonha em construir carreira - (crédito: Reprodução/Instagram )

The Weeknd desembarcará no Brasil apenas em outubro com a turnê ‘After Hours Til Dawn Tour’, mas antes mesmo de sua chegada, seu sósia brasileiro está fazendo o maior sucesso nas redes sociais e até nas ruas. Nos últimos dias, Marcos Kennedy viralizou pela semelhança com o astro canadense.

Em um vídeo publicado no TikTok, o rapaz surpreendeu um vendedor de loja no Rio de Janeiro, que brincou com a legenda: "E o The Weeknd que apareceu aqui na loja". O post, inclusive, já ultrapassou a marca de 7 milhões de visualizações na plataforma.

Como se já não bastasse, nos últimos dias, o próprio The Weeknd publicou um trecho de uma live que o carioca, que completa 26 anos nesta quarta-feira (16), realizou, através dos Stories do Instagram, onde possui mais de 60 milhões de seguidores.

Okay, esse vídeo me pegou desprevenido pic.twitter.com/5RZ5DaUaW4 — Sam Luz -JOGO TAROT (@samguaja) August 12, 2023

Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, Marcos Kennedy, que mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, não esconde a emoção de ter sido notado pelo ídolo. "Foi uma mistura de sentimentos, fiquei muito surpreso! Não imaginava que chegaria nele tão rápido, mas sonhava sim com esse momento", diz.

Atualmente desempregado, o sósia brasileiro de The Weeknd possui o sonho de construir uma carreira como cantor. "Sempre fui apaixonado por cantar e é um grande sonho pra mim me tornar um cantor conhecido! Se eu tiver qualquer oportunidade, seja homenageando um cantor que gosto e me inspiro ou por mim mesmo pretendo agarrá-la de todas as formas que conseguir", afirma ele, que ainda arriscou em dar uma palhinha – muito bem trabalhada, inclusive – do hit ‘Creepin", para este que o entrevistou.

The Weeknd e Marcos Kennedy (foto: Reprodução/Instagram)