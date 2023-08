Observatório dos Famosos

Leandro Lima relembra perrengue durante cena picante com Débora Falabella em ‘Terra e Paixão’ - (crédito: Reprodução/ Victor Pollak/Gshow)

Leandro Lima interpreta Marino, o amante de Lucinda, interpretado por Débora Falabella em Terra e Paixão. Em entrevista ao Gshow, o ator deu detalhes de uma cena picante que fez ao lado da atriz, e entregou um perrengue com a toalha.

Em uma cena quente, Leandro Lima sai do banheiro enrolado em uma toalha e a pegação dos personagem começa. Entretanto, a toalha que ele estava enrolado não queria ficar parada no lugar certo.

"Durante a cena, a gente ensaiou algumas vezes. Um momento inusitado, divertido, foi que em uma das vezes a toalha caiu! E não podia mostrar que eu estava com roupa por baixo, não podia cair a toalha do Marino naquele momento. Fazendo a cena minha toalha caiu, e eu fui meio que colocando ela de volta pra continuar gravando, mas a gente teve que cortar", relembrou.

O ator também falou sobre a quimica do seu personagem com a da Débora: "O segredo desse sucesso é a construção que o Walcyr [Carrasco, autor da novela] fez desde o começo. É um casal que tem um impedimento, é um amor romântico… e, por mais que digam que não, todo mundo tem um pouco de romantismo dentro de si. Então existe esse impedimento de ela ser casada, a história dela com o Andrade (Ângelo Antônio), mas ao mesmo tempo a química dos dois. Isso o pessoal também comenta – ‘nossa, que química!'".

