Beyoncé, Bruna Marquezine e Macaulay Culkin foram alguns dos que passaram por problemas contratuais com os pais - (crédito: Arthur Ramos/CB/D.A Press)

No último domingo (13/8), a internet parou para acompanhar a entrevista da atriz Larissa Manoela para o Fantástico, da TV Globo, onde quebraria o silêncio sobre o afastamento com os pais. O programa revelou vários bastidores da relação dela com os pais, Silvana e Gilberto, como o fato da atriz ter decidido "deixar para trás" R$ 18 milhões para os eles.

Por terem sido revelações surpreendentes, o Se pá um podcast decidiu comentar sobre o tema e também relembrar outro famosos que também já passaram por situações similares com os pais por causa da carreira, seja ela na música, cinema ou em ambos.

Assista ou escute o 30° episódio do podcast nos links:



Entre os personagens citados pelos apresentadores Camilla Germano, Pedro Ibarra e Talita de Souza estão: Beyoncé, Bruna Marquezine, Macaulay Culkin e um dos casos mais famosos nesta temática, o de Britney Spears.