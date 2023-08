CB Correio Braziliense

Entre Barbie e Oppenheimer, dois dos destaques do ano, outras séries e filmes estiveram no radar como Megatubarão 2, The Bear, Invasão Secreta e The Idol

Seis meses de 2023 se passaram, data ideal para verificar a qualidade qualidade das produções na TV, cinema e streaming até aqui. Afinal, o ano entregou, até agora, o que prometeu no audiovisual?

Bem, os apresentadores do Se pá um podcast receberam a missão de responder essa pergunta e decidiram hablar muito por meio de um jogo que deixa tudo mais inusitado: pela sorte, eles escolhem, sem ver, papéis com os adjetivos 'bomba', 'incrível' ou 'a maior do ano', entre outros, para escolher produções que pudessem ser definidas nele.

Entre Barbie e Oppenheimer, dois dos destaques do ano, outras séries e filmes estiveram no radar dos apresentadores Camilla Germano, Talita de Souza e Pedro Ibarra como Megatubarão 2, The Bear, Invasão Secreta, The Idol, entre outras.