Me espera é o novo EP do rapper carioca L7nnon - (crédito: Pedrita Junckes/Divulgação)

Na última quarta-feira (16/8), o rapper L7NNON lançou A pedido Remix, em parceria com MC Tikão, Dj Mandrake e Khloe. O novo single traz um resgate e celebra a essência do funk carioca.

Confira:

A música que acompanha um videoclipe conta com a participação dos funkeiros veteranos do passinho (passo de dança característico dos bailes funks) e ainda faz um tributo ao dançarino Gambá, assassinado brutalmente após sair de um baile funk em 2012.

O rapaz era conhecido como o “Rei do Passinho” e obteve sucesso ao participar do programa Esquenta, de Regina Casé. "É uma honra fazer parceria com dois grandes nomes do funk do Rio de Janeiro. A ideia desse projeto é resgatar a essência desse gênero que coloca geral para dançar, que reacende a cultura do passinho e dos bailes. Ansioso demais para colocar essa na pista e ver o público abrindo a roda nos shows", conta o artista em material de divulgação para a imprensa.

