Preta Gil se pronuncia pela 1ª vez após retirada de tumor; veja

Talita de Souza

A cantora Preta Gil usou as redes sociais, neste domingo (20/8), para tranquilizar amigos e fãs sobre o estado de saúde dela, que foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor. A artista disse que está “bem cuidada”, mas que o procedimento foi extenso e complexo, “de mais de 14 horas”.

Preta revelou, também, que foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal. A cirurgia retira todo o útero e o colo uterino por meio de um corte feito no pé do abdômen. A artista agradeceu o médico, Frederico Teixeira Jr, e a equipe dele que estava no local. “Equipe guerreira”, definiu.

Otimista e forte com todo o processo de câncer, a cantora demonstrou força mais uma vez. “Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!”, conclui.







Em 6 de junho, Preta fez a última sessão de radioterapia referente ao tratamento contra o câncer no intestino. Ela foi diagnosticada com o câncer no início deste ano e, além de lutar contra a doença, passou por uma separação conturbada, com traição do ex-marido.

Antes da retirada do tumor, Preta se permitiu celebrar os 49 anos com uma grande festa e fez alguns shows. Agora, ela afirma que irá ficar “uns três a quatro meses de molho” para se recuperar.