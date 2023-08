Taylor Swift é citada em pesquisa de intenção de voto para presidência

Observatório dos Famosos

Não é segredo para ninguém que a cantora Taylor Swift é, de fato, um dos nomes de maior impacto da música mundial atualmente. Além dos recordes e mais recordes na indústria fonográfica, a cantora americana chegou a ser mencionado no ramo político.

De acordo com um levantamento feito pela instituição Emerson College, o nome da artista surgiu entre os três mais mencionados em uma pesquisa de internação de voto, num possível cenário contra o atual presidente do país, Joe Biden (Democrata), e o ex-chefe do Executivo, Donald Trump (Republicano), caso a eleição fosse realizada hoje.

Na possibilidade de se tornar uma possível candidata à disputa da Casa Branca nas eleições de 2024, Taylor Swift teria em torno de 8% dos votos. Vale lembrar que, diferente do sistema eleitoral do Brasil, nos Estados Unidos, é possível ser construída uma chapa para disputa à presidência sem ser integrado a um partido político.

Dentre um dos requisitos para se tornar presidente do país é ter ao menos 35 anos, de acordo com o Artigo II da Constituição, além que o cidadão deve ser um cidadão nato. No caso de Taylor Swift, a idade seria atingida em dezembro de 2024, mas não a tornaria inelegível, visto que a posse é tomada apenas no dia 20 de janeiro do ano seguinte a votação.

