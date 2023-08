Morre criança que teve 70% do corpo queimado após explosão de lancha no DF

Correio Braziliense

Com o acidente, o menino de 9 anos foi arremesssado para cima do tanque do barco - (crédito: CBMDF)

O menino de 9 anos que teve 70% do corpo queimado durante explosão de uma lancha, no último dia 13, no Setor de Clubes Sul, morreu no início da noite deste domingo (20/8), no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).

A informação foi confirmada pelo hospital. A criança teve queimaduras no rosto, tórax, braços e pernas, após ter sido arremessada para o alto da embarcação e atingido o tanque da lancha — local mais atingido no incêndio. Ao ser atendida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a criança foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), sendo posteriormente encaminhada ao HCB, em estado grave.

Além da criança, o pai dela, um homem de 42 anos, apresentava queimaduras no rosto, braços e pernas de 2° e 3° grau, em aproximadamente 40% do corpo. Um idoso de 68 anos apresentava queimaduras de 1º grau no braço esquerdo e estava em crise nervosa. Todos foram transportados para o Hran.

O caso é investigado pela Capitania Fluvial de Brasília. Em nota, a capitania informou que foi instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas da explosão do tanque, além das responsabilidades pelo acidente.

"A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e reforça a importância da execução das devidas manutenções nas embarcações e do rigoroso cumprimento de procedimentos de segurança durante os reabastecimentos tais como: realizar o arejamento do compartimento do tanque de combustível durante pelo menos quatro minutos após o abastecimento e verificar a integridade do sistema de combustível, certificando-se que não há vazamentos no compartimento dos motores", disse a Força Armada.

Entenda

A lancha explodiu por volta de 18h do domingo, após o abastecimento e deixou três pessoas feridas — entre elas a criança que veio a falecer ontem à noite.

As equipes do CBMDF atenderam a ocorrência, após os funcionários de um posto de abastecimento terem iniciado o combate ao incêndio.