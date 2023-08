Débora Falabella quase abandonou carreira antes de Avenida Brasil

Observatório dos Famosos

A atriz, que possui personagens marcantes no currículo, confessou que já pensou em desistir da carreira devido a exposição excessiva em torno de sua vida pessoal contribuiu para tal. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Débora Falabella, que atualmente está no ar na novela Terra e Paixão, abriu o coração sobre os altos e baixos enfrentados na vida pessoal. A atriz, que possui personagens marcantes no currículo, confessou que já pensou em desistir da carreira.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista contou que a exposição excessiva em torno de sua vida pessoal contribuiu para tal. Além disto, o fato aconteceu antes dela ter interpretado a mocinha da novela Avenida Brasil (2012).

"Eu sempre fui muito fechada. Me assustei com a invasão de privacidade e comecei a questionar a minha carreira. Eu ficava pesando os prós e os contras [de ser atriz famosa]. Talvez eu tenha ficado descrente, por causa da exposição grande", contou Débora Falabella. "É muito absurdo você sair na rua e as pessoas te reconhecerem. Eu não consigo me acostumar com isso, acho esquisito. Teve uma época em que eu dei uma "panicada", mas não desisti, né? Continuei", afirmou.

"Entendi que a profissão não era só isso, mas dei uma apavorada, sim", destacou a atriz. Com milhares de seguidores na redes sociais atualmente, Débora ressaltou que não consegue se expor: "Não é fácil lidar com uma exposição de vida. Hoje, minha grande dificuldade em rede social é querer falar só sobre trabalho", pontuou.

O post Débora Falabella confessa que quase abandonou a carreira antes de ‘Avenida Brasil’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.