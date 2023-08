Joelma anuncia data de retorno a palcos após susto com pausa na carreira

Observatório dos Famosos

Joelma, cantora, usou as redes sociais neste domingo (20/8) e anunciou que retomará as suas atividades no palco após ter causado um verdadeiro susto com a pausa nas atividades para tratar da saúde, desde que foi diagnosticada com quadro de sinusite bacteriana, que proporcionou inchaço em seu rosto.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a cantora concedeu agradecimentos pela rede de apoio recebida durante o período, e compartilhou a data oficial do seu retorno às atividades musicais.

"Oi, babys! Apareci aqui pra vocês! Primeiramente, quero agradecer vocês. Muito obrigada pelas orações, pelo carinho, pelo amor, por tudo! Eu senti tudinho daqui", iniciou Joelma, que celebrou a volta aos palcos.

"E segundo, tenho uma notícia: dia 1º de setembro estou de volta para a gente matar essa saudade. Espero todo mundo! Um beijo! Amo vocês muitão, nunca se esqueçam!", disse a cantora. Nos comentários, alguns dos seus milhares de seguidores celebraram a notícia sob grande euforia.

"Só volte se estiver 100%. A gente espera o tempo que for preciso pela sua saúde!", disse um seguidor. "Volta, minha linda, volta que estamos te esperando", declarou outro. "Ela voltou, e voltou para arrasar", disparou um terceiro.

