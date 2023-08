Com filmagens iniciadas, Auto da Compadecida 2 deve estrear em 2024

Correio Braziliense

Selton Mello e Matheus Nachtergaele retornam a seus papéis originais em 'O Auto da Compadecida 2' - (crédito: Divulgação: H20 Films)

No último domingo (20/8) tiveram início as gravações de o O Auto da Compadecida 2. Produzido pela H2O films, o longa retoma a adaptação da famosa obra de Ariano Suassuna e traz de volta Selton Mello e Matheus Nachtergaele como os amigos João Grilo e Chicó.

O anúncio do início das gravações foi feito por meio de um post no Instagram da produtora.

Confira:

A produção ainda anunciou os atores que estarão no longa, como Taís Araújo, no papel de Nossa Senhora (A Compadecida). Eduardo Sterblitch viverá Arlindo, um comerciante e radialista poderoso; Humberto Martins será o Coronel Ernani; Fabiula Nascimento viverá Clarabela; Luis Miranda interpretará Antônio do Amor; Juliano Cazarré será Omar; e Luellem de Castro viverá Iracema. Além deles, ainda haverá o retorno de Virginia Cavendish como Rosinha, esposa de Chicó, e Enrique Diaz como o cangaceiro Joaquim Brejeiro.

Dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda (Mister Brau), e com roteiro assinado por Arraes, Adriana Falcão e João Falcão (mesmo trio do filme original), O Auto da Compadecida 2 tem estreia marcada para 2024.