Atriz Larissa Manoela - (crédito: Reprodução/Instagram pessoal)

Renato Souza

Um amigo da atriz Larissa Manoela, que acusa os pais de controlar e se apoderar dos recursos recebidos por ela ao longo da carreira, afirma que a jovem comentou antes sobre o controle sobre o dinheiro dela que era exercido pelos pais. Ao Correio, o amigo, que é próximo da artista há mais de três anos, afirmou, na condição de anonimato, que era notável o controle rígido de gastos por parte dos genitores.



"Uma vez, em uma reunião de trabalho com outras pessoas da nossa idade, surgiu esse debate sobre como a gente gastava nosso dinheiro, já que éramos todos jovens e recebíamos em razão do nosso trabalho. A Larissa contou que tinha um cartão de crédito, mas tudo era controlado pelos pais. Ela tinha que pedir autorização para tudo que fosse comprar, sem nenhuma autonomia", disse.



O cartão em questão não era cadastrado no nome da garota, mas sim no Cadastro de Pessoa Jurídica(CNPJ) de uma das empresas que ela tinha, em sociedade com os pais. "Eu até fiquei surpreso quando vi as denúncias surgindo, pois sabia que ela tinha cartão, mas não tinha me atentado sobre uma restrição tão severa. Mas de fato, além do cartão, ela nunca tinha dinheiro em espécie. E na época, não tinha pix, então era comum ainda que as pessoas andassem com algum dinheiro para fazer compras", diz.



Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, a advogada Proetti, que defende Larissa em ações na Justiça, afirmou que a jovem tinha cartões, no entanto, mesmo após os 18 anos, precisava mandar fotos para os pais pedindo autorização para usar, e que eles escolhiam qual deles seria liberado para realizar a compra.

A jovem afirmou que ao assumir o controle da empresa que ela tem atualmente, encontrou duas dívidas, de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, em impostos não pagos. Ela também contou que atualmente tem, como patrimônio, um apartamento, que precisou vender, e a casa em que mora.