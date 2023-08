Larissa Manoela: o que disseram a atriz e a mãe em novas entrevistas

Camilla Germano

Mensagem de Silvana mandando Larissa "à merda" na véspera de Natal viralizou nas redes sociais após nova entrevista da atriz ser exibida - (crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela - Reprodução/TV Globo/Fantástico)

Há mais de uma semana, as desavenças envolvendo a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, com os pais, Gilberto e Silvana Elias dos Santos, vem movimentando as redes sociais, com discussões sobre quem está certo e quem está errado na história. No domingo (20/8), duas entrevistas apresentaram novas versões sobre a situação e deram mais detalhes sobre o motivo da briga judicial envolvendo a carreira da atriz.

Toda a história começou com rumores de um possível afastamento da atriz e seus pais, após a mãe deixar de segui-la nas redes sociais. A motivação dos desentendimentos era apontada como a venda de um imóvel nos Estados Unidos sem o consentimento de Larissa. O relacionamento da atriz com o também ator André Luiz Frambach, também foi apontado com um dos motivos do desentendimento.

Desde então, Larissa deu uma entrevista para o Fantástico, no dia 13 de agosto, onde revelou, ponto a ponto, o desgaste da relação com os pais. Foram dados detalhes de como a parte financeira da carreira funcionava, além de áudios dos pais enviados à atriz sobre dinheiro.

O que disse Silvana



Após a entrevista de Larissa, a mãe dela, Silvana, também se pronunciou sobre o assunto. A primeira vez em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, onde disse que se sentiu "triste e desolada" com o que a atriz disse em rede nacional e que sempre respeitou as escolhas da Larissa.

Além disso, Silvana argumentou que a intenção dela era "blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros". "Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos", declarou a mãe da atriz.

Já em conversa com a jornalista Chris Flores no programa Domingo Legal, neste domingo (20/8), Silvana negou outras falas de Larissa de que ela não teria acesso ao dinheiro dela: "A partir do momento em que ela fez 18 anos, sempre teve o cartão de crédito Black, sem limite", declarou.

Silvana também riu da fala que viralizou nas redes sociais em que Larissa precisou pedir para os pais dinheiro para comprar um milho na praia. "Acha mesmo que ela não teria R$ 10 para comprar o milho?", rebateu.

A mãe chorou na entrevista e disse que a última vez que viu a filha foi em abril de 2022. A entrevista completa com Silvana está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira (21/8) às 15h20 no programa Fofocalizando, no SBT.

O que disse Larissa na nova entrevista

O Fantástico exibiu no domingo (20/8), novos trechos da entrevista do dia 13, além de ir a fundo sobre as finanças da atriz e a relação financeira com os pais ao entrevistar a advogada dela, Patrícia Proetti.

Patrícia negou a versão dos pais sobre o acesso ao dinheiro que Larissa tinha, afirmando que mesmo com cartões, a atriz precisava pedir autorização para fazer qualquer compra.

Desta vez, Larissa apresentou prints de uma conversa com o pai em que manda foto de um sapato que precisa comprar e que passará em um dos cartões. O pai, fala para que ela tente em outro cartão primeiro, que seria de uma nova conta dela, mas que se não desse, "por conta do saldo médio", que usasse outro.

Outro detalhe abordado pela advogada da atriz na entrevista foi o questionamento do público de que a atriz só teria R$ 18 milhões de patrimônio após os 18 anos de carreira.

Patrícia revelou que as empresas das quais Larissa e os pais eram sócios — entre elas aquela em que a atriz tinha apenas 2% da sociedade e os pais 98% — contemplavam nove imóveis, além de uma casa no exterior em nome somente do pai e da mãe.

Ao romper com os pais, Larissa teria ficado então com apenas um apartamento. "Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa em que eu estou morando hoje. E que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar", afirmou a atriz. Contudo, o empréstimo foi negado pelo banco porque ela não tinha movimentação e histórico bancário, explicou a advogada.

Pais sacaram mais de R$ 5 milhões da conta da filha

Outra nova revelação da entrevista ao Fantástico foi a apresentação de extratos bancários da conta da empresa de Larissa com os pais em que o somatório das transferências realizadas por Silvana e Gilberto para contas pessoais somam mais de R$ 5 milhões.

As movimentações se iniciaram em junho de 2022 e eram parceladas. Na data foram retirados R$ 1,5 milhão; no mês de julho do mesmo ano, as movimentações somaram quase R$ 850 mil, em agosto houve um somatório de transferência de R$ 500 mil, entre eles uma transferência de R$ 200 mil em um único dia.

Houveram transações desta conta da empresa para contas pessoais dos pais até fevereiro, quando Silvana e Gilberto perderam o acesso à conta.

Sem plano de saúde e impedida de entrar em prédio

A atriz revelou também que em meio as novas negociações da sociedade das empresas com os pais ela descobriu que estava sem plano de saúde por falta de pagamento. Ela ficou três meses sem saber que não tinha o serviço.

Ela também foi impedida de entrar em um dos imóveis da família no Rio de Janeiro. Ela teria ido ao local para pegar correspondências em seu nome mas não pode entrar.

"Eu não queria nem chegar a ir até o apartamento, mas sim tirar correspondências e coisas que vinham em meu nome. Mas o meu acesso foi bloqueado".

Falta de contato com a mãe e mensagem polêmica

Ainda na entrevista de 13 de agosto, os pais de Larissa se manifestaram ao Fantástico por meio de advogados em nota, que afirma que a atriz "se recusa veementemente a conversar com a mãe e sequer responde às mensagens do pai".

Contudo, um novo print revelado na entrevista mostra uma mensagem de Larissa para Silvana no dia 24 de dezembro de 2022 que mostra como a relação estava estremecida.

Larissa e os pais haviam sido convidados para passar a data comemorativa na casa dos pais do noivo da atriz mas Silvana e Gilberto negaram. Larissa foi sozinha para o local e mandou um longo texto para a mãe.

"Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba", começa a atriz no texto. Ela também deseja um feliz Natal para ela e afirma que tenta entender as escolhas da mãe e do pai.

Ao final, Larissa escreveu que ama a mãe "infinitamente" e que está com saudade. "Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra (sic) quando você quiser. Uma linda noite de Natal!".

Em resposta a mensagem, Silvana disse: "Vai à merda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também".

Nesta segunda entrevista ao Fantástico, os pais de Larissa não se pronunciaram e recusaram o convite do programa de falar sobre o tema.