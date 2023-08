Preta Gil diz que corpo está "100% livre" de células cancerígenas

Correio Braziliense

Preta revelou que foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal para retirar o tumor. A cirurgia retira todo o útero e o colo uterino por meio de um corte no pé do abdômen - (crédito: Instagram @pretagil/Reprodução)

A cantora Preta Gil anunciou, nesta terça-feira (22/8), que está "100% livre" de células cancerígenas. A artista diz que "esperou tanto" para dizer isso e que agora, após a última cirurgia feita no fim de semana, os exames laboratoriais mostraram que não há vestígio do câncer no corpo.

No domingo (20/8), a cantora já havia usado as redes sociais para tranquilizar amigos e fãs sobre o estado de saúde dela, após ser submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor. Ela fez uma histerectomia total abdominal — um procedimento que retira todo o útero e o colo uterino por meio de um corte feito no pé do abdômen.

Em novo vídeo publicado em seu Instagram, Preta revelou que agora o corpo dela está "livre de células cancerígenas". "A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que no momento meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo, a cura ainda envolve reabilitação que tenho que fazer para funcionamento do meu esfinter, ainda vou ficar com a bolsinha durante três meses e depois reverto, porque ela é provisória", afirmou ela no vídeo.

Ela contou ainda que continuará a ter vários cuidados e queria contar pessoalmente para todos. "Ainda estou no processo de reabilitação da cirurgia que foi pesada mas necessária e muito bem-sucedida. Quando eu estiver muito bem, a gente volta a conversar de novo. Amo vocês".