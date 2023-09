Em nova fase, Pocah rasga elogios a Anitta: "Ela abre caminhos"

Em nova fase da carreira, Pocah rasga elogios a Anitta: "Ela abre caminhos" - (crédito: Observatorio dos Famosos) Observatório dos Famosos

Pocah, cantora, concedeu entrevista à revista Marie Claire e comentou que não pretende ser a nova Anitta.

‘Ela abre caminhos’

"Me esperar como uma próxima Anitta… Eu não diria dessa forma. Mas que ela abre caminhos, para mim e para outros artistas, não tem como negar. Ela está concorrendo no Video Music Award, isso dá uma força e esperança de também estar ali. Ela é minha amiga e nunca neguei que é uma inspiração", comentou.

A cantora lançará neste mês um novo álbum e comentou que estudou bastante espanhol para a nova fase.

"Estudo espanhol há um tempo. Falar que sou fluente é muita coisa. Tem uns três anos que estudo espanhol, mas não me sentia pronta para lançar algo. Essa música que gravei com o Piso, a gente gravou em 2020. Gravei de um jeito e achei que meu espanhol evoluiu, então, eu regravei esse ano para poder relançar a música. Ela é bem gostosa: um reggaeton com funk", revelou.