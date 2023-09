Maíra Cardi toma decisão e anuncia nova fase: "Mais três filhos"

A influenciadora, que se casou recentemente com Thiago Nigro, vai engravidar: "Quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim - (crédito: Observatorio dos Famosos) Observatório dos Famosos

Maíra Cardi tomou uma decisão importante após séries de ataques que recebeu nas redes sociais e vai desativar o Instagram. A influenciadora afirmou que, passará esse tempo reclusa para conseguir engravidar e gestar sem intervenção.

"Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Eu vim para agradecer por todos esses anos que a gente tem passado juntos, vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando pelas minhas conquistas, eu sou quem eu sou, cheguei onde cheguei graças a vocês. Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida", começou.

"Mais três filhos"

A influenciadora, que se casou recentemente com Thiago Nigro, vai engravidar: "Quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim. O que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física, muita paz para que essa criança seja gerada, essas crianças sejam geradas da melhor forma possível."

Maíra Cardi contou que, ela e o marido farão uma dieta para que a criança venha o mais saudável possível e não tenha problemas de saúde hereditários.

"Vou desativar o meu Instagram, vou ver o que faz sentido, se faz sentido, o que eu continuo de produtos, se continuo. Nesse momento da minha vida, colocando na balança, isso [continuar na rede social] não é inteligente, me traz mais coisas negativas do que positivas, a internet virou terra de ninguém, as pessoas inventam o que querem, falam o que querem."

Por fim, declarou: "Só para finalizar, quero me dedicar aos meus novos projetos de vida, às minha escolhas, aos meus filhos que já existem e à família que virá. Para isso, eu preciso ter paz, equilíbrio, preciso cuidar de mim, da minha saúde, para eu poder gerar [meu filho] em paz. E quem sabe, depois, eu volto, não ou sim, vamos ver o que vai acontecer."

