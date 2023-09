Bruno Mars é casado? Saiba quem é a namorada do cantor há 12 anos

Bruno Mars namora Jessica Caban há 12 anos - (crédito: Reprodução/Instagram/@officialjessicacaban) Agência Estado

Bruno Mars concluiu sua passagem por São Paulo com mais um show no The Town, no Autódromo de Interlagos, na noite deste domingo, 10. Ele já havia se apresentado no evento no domingo anterior, dia 3.

A apresentação, considerado pelo Estadão como a melhor do festival, foi cheia de hits sensuais e românticos do cantor e deixou muita gente perguntando: Bruno Mars é casado? Quem seria a musa inspiradora do artista?

A resposta é que, na verdade, Mars, de 37 anos, não é casado, mas mantém um relacionamento discreto há cerca de 12 anos com a modelo, atriz e designer americana Jessica Caban, de 41 anos.

De acordo com a biógrafa do cantor, Emily Herbert, ele e Jessica se conheceram no restaurante de um hotel em Nova York, nos Estados Unidos. Em uma entrevista à revista Rolling Stone em 2016, o artista chegou a confirmar que ele e a modelo começaram a namorar em 2011.

"Ela é minha melhor amiga. Minha rocha. O que há de errado com isso? Estamos muito felizes", disse. Jessica teria se mudado para Los Angeles um ano após o início da relação para ficar mais próxima de Mars. Atualmente, os dois moram em uma mansão na cidade e têm um cachorro chamado Geronimo.

Também à Rolling Stone, mas em 2013, Mars revelou que a canção When I Was Your Man, que fala sobre o término de um relacionamento, foi inspirada por um período difícil de seu namoro com Jessica. Na ocasião, ele disse que não queria responder perguntas sobre a música, por ser algo muito pessoal.

O cantor ainda explicou porque tem dificuldade de cantar a canção ao vivo, como ele próprio citou no show no The Town: "Você está se abrindo sobre tudo e grava a música. E você está tão orgulhoso disso. E então, quando você tem que performar, você está trazendo essas emoções à tona novamente. É como sangrar".

Quem é Jessica Caban?

Jessica Caban fez seu primeiro trabalho como modelo para a SweetFace, linha de roupas que a cantora e atriz Jennifer Lopez manteve entre 2005 e 2009. Em 2012, a modelo compartilhou uma foto lembrando o trabalho.

Já em 2008, ela competiu e ganhou a primeira edição do reality show Model Latina, da extinta emissora norte-americana NuvoTV. Além de um prêmio em dinheiro, a vencedora ganhava um contrato com a agência de modelos Q Management, empresa que gerencia a carreira de Jessica até hoje.

Já entre 2016 e 2018, Jessica fez sua estreia como atriz na série Jane The Virgin. Ela vivia a personagem Sonia, que trabalha no hotel The Marbella e vira amiga da protagonista Jane (Gina Rodriguez). Bruno Mars chegou a fazer uma aparição no seriado no final da segunda temporada.