Morre Carminha, amiga e ex-secretária pessoal de Roberto Carlos

A ex-secretária particular de Roberto Carlos , Carmosina Silva, conhecida como Carminha, morreu aos 83 anos neste sábado (23/9). A informação foi confirmada pela assessoria do músico ao portal g1. Carminha lutava contra o Alzheimer.

Carminha trabalhou como secretária do artista por quase quatro décadas e era muito amiga do Rei, recebendo correspondência de fãs e conversando com a imprensa. Ela lutava contra Alzheimer há anos e morava em um apartamento que era propriedade do cantor.



O sepultamento foi neste domingo (24/9), no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro (RJ).



Em abril de 2022, Roberto Carlos chegou a fazer uma homenagem à ex-secretária, que também era muito querida pela mãe do cantor. “"Hoje é o aniversário da Carminha. Para quem não a conhece, Carminha é uma pessoa muito importante na vida e carreira de Roberto Carlos, tendo trabalhado como sua secretária desde a década de 70! Muito querida por todos da equipe nós do Site Oficial RC queremos prestar aqui nossa homenagem. Parabéns Carminha! Feliz Aniversário", disse o Rei.

