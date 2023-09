GOG, o poeta do rap nacional, lança podcast PodGOG nesta segunda (25)

O brasiliense Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, conhecido como poeta do rap nacional, lançou o seu podcast nesta segunda-feira (25/9). O programa PodGog surge com o compromisso de conversar, refletir e ampliar o debate sobre temas inerentes à vida da população brasileira, como a economia, a música, o cinema, as políticas públicas sociais e culturais, o combate ao racismo e, claro, muito hip hop. O programa está em vídeo no canal do GOG no Youtube e em áudio no Spotify, Deezer e demais plataformas.

Genival é rapper, cantor, poeta, escritor e ativista. Durante a trajetória como artista e ser humano, ele prezou por estar a par do que era discutido na história, na sociologia, na política, na cultura de massa e no combate ao racismo, temas que são inerentes à sociedade e, consequentemente, ao hip hop.

No podcast, o rapper irá contar com o suporte da reitora da Universidade Afrolatinas, Jaqueline Fernandes, que é gestora cultural, jornalista, multiartista, pesquisadora em políticas afirmativas na cultura e fundadora e coordenadora do Festival Latinidades. GOG explica que, por ter trabalhado com a jornalista anteriormente, eles possuem uma parceria que foi determinante na escolha dela.

“A minha mente sempre foi habitada por um conceito de coletividade, de parceria, de horizontalização das relações”, afirma o rapper. “Então ter só uma voz no GOG nesse momento em que a gente vai fazer uma coisa muito forte era algo que eu não queria. Eu precisava de gente que tenha vivência também, que tenha responsabilidade social coletiva.”

Genival sente que o momento atual do hip hop brasileiro é de afeto e cuidado, e não se restringe à cultura, à arte e à sociedade. “Ele dialoga muito com os direitos humanos, e talvez a parte mais invisibilizada do nosso ecossistema social, artístico, cultural é secularmente das mulheres, principalmente das mulheres negras”, afirma GOG.

A primeira temporada do programa está disponível nas plataformas de áudio e de vídeo com nomes conhecidos tanto da música, quanto das ciências sociais: o rapper Dexter; o vocalista do Natiruts, Alexandre Carlo; o influenciador digital Chavoso da USP; o ativista Galo de Luta; a pianista e uma das fundadoras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, Lydia Garcia; a rapper Bia Ferreira; a deputada federal Benedita da Silva e o teólogo, filósofo e escritor, Leonardo Boff. Ao todo, serão quatro temporadas, a primeira com 11 episódios, divulgados semanalmente toda segunda-feira.

“Cada pessoa tem uma experiência, e o que eu pude perceber foi que nós conseguimos trazer tanto o lado profissional dessas pessoas quanto o lado humano dessas pessoas ao longo dos diálogos”, comemora GOG. O primeiro convidado é o economista e fundador do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), Eduardo Moreira, que, segundo o rapper, indagou sobre como fortalecer as relações do hip hop com o instituto.

Além do ICL, as empresas Mobília Flexform e Coletivo Crescente e o Instituto Afrolatinas são apoiadores do PodGOG. O podcast é uma realização da Agência AF de marketing digital e comunicação estratégica com direção-geral de Homero Flávio e produção executiva de Wolglan Melo.