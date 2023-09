Paula Fernandes anuncia término de relacionamento com Rony Cecconello

Paula Fernandes, de 39 anos, anunciou nesta segunda-feira (25/9), o término de seu relacionamento com Rony Cecconello por meio de um post no stories do Instagram. A cantora e o empresário estavam juntos desde 2019 e o relacionamento durou quatro anos.

"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", escreveu Paula.

Apesar do término, a cantora reforçou sua crença no amor. “Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim", pontuou.

Além de Paula Fernandes, outros artistas anunciaram o término do relacionamento nesta segunda-feira. A cantora Sandy e o músico Lucas Lima colocaram um ponto final no relacionamento de mais de 20 anos. Os sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela também confirmaram o término do namoro.

Apesar do longo relacionamento, Paula e Rony eram um casal muito discretos e não costumavam fazer aparições públicas. Em 2020, a cantora contou, em participação no Altas Horas, da TV Globo, que uma amiga tinha sido responsável por apresentá-la ao então namorado e na ocasião, afirmou que foi amor à primeira vista de ambas as partes.