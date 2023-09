Fã investe mais de R$ 8 mil para divulgar clipes de Bon Jovi na Times Square

A paixão que Michelle Marinho Pinto Sacramento, de 26 anos, sente pelo grupo americano Bon Jovi, por exemplo, chegou até os telões da Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A influencer de Sorocaba (SP), que tem uma página nas redes sociais para compartilhar conteúdos relacionados ao vocalista da icônica banda de rock, Jon Bon Jovi, gastou cerca de R$ 8,8 mil para divulgar clipes de músicas do grupo nos outdoors luminosos da cidade. Foram 45 dias de publicidade por US$ 1.800.

E não parou por aí. Michelle também investiu em divulgação nas ruas de Los Angeles, em redes sociais, sorteios para fãs e nos telões da Yonge-Dundas Square, em Toronto — praça que é considerada a "Times Square do Canadá". Por lá, a ação durou 15 dias e custou US$ 560 (cerca de R$ 2,7 mil).

O objetivo era mobilizar fãs da banda ao redor do mundo inteiro para fazer com que as canções "Always", "Livin’ on a Prayer" e "It’s My Life" atingissem um bilhão de streams nas plataformas de música — missão que foi cumprida com sucesso.

Quer saber mais? Acesse as redes sociais abaixo:

Instagram @mijonoficial e @worldjonbonjovi

Tik Tok mijonoficial e worldjonbonjovi

You Tube worldjonbonjovi

