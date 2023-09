Andressa Suita abre o jogo sobre crise de ciúmes de Gusttavo Lima

Andressa Suita fez revelações sobre o casamento com Gusttavo Lima. A influenciadora digital, que é casada com o cantor sertanejo desde 2015, abriu o jogo sobre como a questão dos ciúmes pode influenciar diretamente na relação entre eles.

Em entrevista à revista Quem, a modelo explicou que, apesar da condição, uma dosagem maneirada pode fazer bem para o relacionamento. "Um ciuminho faz bem para a relação sim. Às vezes, eu brinco, ‘você está sem camisa!'", apontou ela.

"Mas entendo que faz parte do trabalho dele, que é artista. Mas é aquela história que os opostos se atraem. Ele é muito aparecido e eu mais reservada, me mostro um pouco menos", explicou Andressa Suita. Apaixonada, a também empresária ainda aproveitou para rasgar elogios ao jeito vaidoso do ‘Embaixador’.

"As pessoas falam: ‘O Gusttavo é metrossexual’. Não! Ele se cuida e que bom! Eu adoro ter um marido bonito do lado", declarou a esposa de Gusttavo Lima, que é mãe de Gabriel e Samuel, frutos da união.

