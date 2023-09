A separação de Lucas Lima e Sandy continua repercutindo na mídia, principalmente por conta das declarações recentes que o agora ex-casal, trocou nas redes sociais. O músico, por exemplo, horas antes de anunciar o fim do casamento, deixou um comentário elogiando a cantora no Instagram.

Em seu perfil, Sandy divulgou fotos do show que realizou em Goiânia no último sábado (23). "Quanto calor humano (ganhou do meteorológico! Hehe…), Goiânia! Mais um show repleto de amor!! Obrigada por sempre me receberem tão bem! Foi um carinho no coração e alma", escreveu a famosa.

Nos comentários, Lucas Lima escreveu: "A melhor do mundo", acrescentando um emoji de coração. Sandy então respondeu o comentário do músico com emojis de carinha apaixonada.

Além disso, há cerca de duas semanas, a cantora também postou uma declaração de amor para o músico nas redes sociais. A postagem foi feita no dia 12 de setembro de 2023, data em que eles celebravam os 15 anos de casamento. Na ocasião, ela ainda escreveu: "Te amo pra sempre".

O post Horas antes de anunciar separação, Lucas Lima se declarou para Sandy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.